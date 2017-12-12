Star TV'de ekrana gelen Dolunay'da rol alan Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı Börü dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. ÇağlarArts/Insignia’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Ahu Türkpençe, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz ve Mesut Akusta paylaşıyor. Özge Gürel, dizinin geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan final bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak. Senaryosunu Alper Çağlar’ın kalema aldığı, Can Emre ve Cem Özüduru’nun yönetmen koltuğuna oturduğu Börü'nün Şubat 2018’de Star TV'de ekrana gelmesi bekleniyor.
Özge Gürel sevgilisiyle aynı dizide!
Özgü Gürel ve Serkan Çayoğlu, aynı dizide buluşuyor. Sevgili çift, yakında Star TV'de ekrana gelecek olan Börü dizisinde rol alacaklar.Magazin - 13.12.2017 01:00
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