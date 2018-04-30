"20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum"

"Aşk ve Mavi" dizisinin yönetmeni Hakan Arslan'ın oğlu Yiğit Arslan Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışıyor. Kendi kategorisinde iddiasını ortaya koyan sporcu 20 yaşında Formula 1 pilotu olmak istiyor.

Spor - 30.04.2018 16:38
"20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum"
Atv'de cuma akşamları ekrana gelen 'Aşk ve Mavi' dizisinin başarılı yönetmeni Hakan Arslan'ın 13 yaşındaki oğlu Yiğit Arslan geçtiğimiz yıl Türkiye Karting Şampiyonası mini kategorisinde 3. olmuştu. Motor sporları kariyerine ailesinin maddi ve manevi desteği ile 2016 yılında başladığını vurgulayan Yiğit ulaşmak istediği hedefini açıkladı.

Yiğit Arslan, "İki yıl önce bu spora başladım. 5-6 yaşımdan beri hayalim Formula 1 pilotu olmak. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum" dedi. Kendisine güvenen sporcu, "20 yaşımda kendimi Ferrari takımında görüyorum" ifadelerini kullandı.


"HEDEFİM TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK!"

Türkiye Karting Şampiyonası'nda bu sezon henüz 2. yarışına çıkan Yiğit Arslan, "Önümüzde 6 yarış daha var. Hepsini kazanıp Türkiye Şampiyonu olmak istiyorum. Emre hocam bana çok destek oluyor. Onun sayesinde kendimi daha hızlı geliştiriyorum" dedi.
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