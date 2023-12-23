Ziraat Bankası'ndan Yıl Sonu Sürprizi: 3000 TL'ye Varan Nakit İade Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan Yıl Sonu Sürprizi: 3000 TL'ye Varan Nakit İade Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan Yıl Sonu Sürprizi: 3000 TL'ye Varan Nakit İade Fırsatı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 21:40

Ziraat Bankası, yıl sonuna özel düzenlediği kampanyalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kez, TatilBudur işbirliğiyle gerçekleştirilen özel bir kampanya ile müşterilere 3000 TL'ye varan nakit iade fırsatı sunuyor. Detayları incelediğimizde, bu kampanya ile yılbaşı alışverişlerinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirebilirsiniz.

TatilBudur ve Ziraat Bankası İşbirliği: 3000 TL'ye Varan Nakit İade!

Ziraat Bankası, TatilBudur işbirliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Bank Kart sahiplerine özel avantajlar sunuyor. 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, Bank Kart kullanıcıları için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor.

Nakit İade Miktarları ve Alışveriş Aralıkları:

Bank Kart'ı kullanarak TatilBudur üzerinden gerçekleştireceğiniz tek seferlik alışverişlere göre nakit iade miktarları şu şekildedir:

  • 15 bin TL – 24 bin 999 TL arasındaki alışverişe 1.000 TL nakit iade,
  • 25 bin TL – 34 bin 999 TL arasındaki alışverişe 2.000 TL nakit iade,
  • 35 bin TL ve üzeri alışverişlere muazzam 3.000 TL nakit iade.

Bu kapsamda, yapacağınız alışveriş miktarı arttıkça kazanacağınız nakit iade miktarı da artmaktadır.

Kampanyaya Katılım Adımları:

Kampanyaya katılmak oldukça basit. Bank Kart sahipleri, Bank Kart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvuruda bulunabilirler. Sadece birkaç adımda kampanyaya katılım sağlamak ve büyük avantajlardan yararlanmak mümkün.

SMS ile başvuruda bulunmak için bankanın kayıtlı cep telefonundan "TATILBUDUR" yazıp 4757’ye SMS göndermek yeterlidir. SMS başvurunuza en kısa sürede yanıt alabilirsiniz. Kampanyanın detayları ve şartları için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın Kampanya Stratejisi ve Avantajları:

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bu tür özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Nakit iade kampanyası, yıl sonu alışverişlerinizi ekonomik hale getirerek hesabınıza değer katacak bir fırsat sunuyor. Tatil planlarınızı daha uygun bir bütçeyle gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın bu kampanyasını kaçırmamanız önerilir.

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