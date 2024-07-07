Ziraat Bankası'ndan Ücretsiz MTV Kampanyası: Araç Sahiplerine Özel Fırsat

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Ziraat Bankası, araç sahiplerine yönelik çarpıcı bir kampanya başlattı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri artık Ziraat Bankası aracılığıyla ücretsiz yapılabilecek. Kampanya, 1 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve araç sahiplerine önemli avantajlar sunacak.

Ziraat Bankası MTV Kampanyası Detayları

Bu özel kampanya kapsamında, Ziraat Bankası müşterileri Bankkart veya Bankkart Başak kartlarını kullanarak MTV ödemelerini yapabilecekler. MTV ödemeleri için 2. taksit süresi ay sonuna kadar devam edecek ve bu süre içinde yapılacak ödemelerde 4 taksit imkanı sağlanacak.

Kampanya Avantajları

Ziraat Bankası'nın MTV kampanyası, araç sahiplerine maddi açıdan büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle 5 Ağustos tarihine kadar yapılan MTV ödemelerinde geçerli olan kampanya, Bankkart veya Bankkart Başak kartlarıyla yapılan ödemelerde ücretsiz 4 taksit sunuyor.

Nasıl Yararlanılır?

Kampanyadan yararlanmak için Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM'ler veya www.gib.gov.tr üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bankkart ve Bankkart Başak kartlarınızı kullanarak taksitli MTV ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya dahilinde asıl kartlar, ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan ödemeler geçerli olup, Bankkart'ın banka kartı özelliği, Bankkart Ücretsiz ve Bankkart Business ürünleri kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir.

Detaylı Bilgi ve İletişim

Ziraat Bankası'nın MTV kampanyası hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresini ziyaret edebilirsiniz. Kampanya koşulları Ziraat Bankası A.Ş. tarafından belirlenmiş olup, banka kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

Araç sahipleri için bu kampanya, Ziraat Bankası'nın sunduğu özel bir fırsat olarak öne çıkıyor. MTV ödemelerinde kolaylık ve tasarruf sağlayan bu kampanya, 5 Ağustos tarihine kadar devam edeceği için zaman kaybetmeden avantajlardan yararlanabilirsiniz.