Ziraat Bankası'ndan Şaşırtan MTV Kampanyası: Ücretsiz Taksit İmkanı!

Ziraat Bankası'ndan Şaşırtan MTV Kampanyası: Ücretsiz Taksit İmkanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2024 17:00

Ziraat Bankası, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde büyük bir fırsat sunan banka, ödemelerin 2. taksitini ücretsiz yapma kararı aldı. İşte detaylar:

Ücretsiz MTV Ödemeleri İçin Fırsat

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu özel kampanya, 1 Temmuz ile 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM'ler veya www.gib.gov.tr gibi kanallar üzerinden Bankkart veya Bankkart Başak kartınızın kredi kartı özelliği ile yapacağınız taksitli MTV ödemeleriniz 4 taksite bölünecek. Bu da demek oluyor ki, araç sahipleri MTV ödemelerini yaparken ücretsiz 4 taksit imkanından faydalanabilecekler.

Detaylı Bilgiler ve Kampanya Koşulları

Kampanyaya katılım sağlamak için belirtilen tarihler arasında işlemlerinizi tamamlamanız yeterli olacaktır. Kampanya, Bankkart'ın banka kartı özelliği ile yapılan ödemeleri kapsam dışında tutarken, diğer kartlarla (ek kartlar ve sanal kartlar dahil) yapılan MTV ödemelerini kampanya kapsamına dahil etmektedir.

Kampanya Süresi ve Değişiklikler

Ziraat Bankası, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dair daha fazla bilgiye ise https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine kolaylık sağlamayı ve finansal yüklerini azaltmayı hedeflemektedir. MTV ödemelerindeki bu fırsatı kaçırmamak için, kampanya süresi içinde işlemlerinizi gerçekleştirmenizi öneririz.

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