Ziraat Bankası’ndan Ortak Konut Kredisi Kampanyası: Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay!

Konut fiyatlarının ve kredi faiz oranlarının hızla yükseldiği bu dönemde, ev sahibi olma hayali giderek zorlaşıyor. Ancak Ziraat Bankası, bu zorluklara karşı geliştirdiği yeni Ortak Konut Kredisi kampanyası ile ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Bu kampanya, birden fazla kişinin gelir beyanı ile daha yüksek kredi tutarlarına erişim imkânı sunuyor ve düşük aylık taksitlerle ödeme yapma fırsatı tanıyor. 5 kişiye kadar ortak kredi kullanımını mümkün kılan bu seçenekle, 120 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi çekildiğinde, kişi başı aylık sadece 10.643 TL ödeme yapılabiliyor.

Konut kredisi almak isteyenler, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak veya internet sitesi üzerinden bu avantajlı kampanyadan faydalanabilir. Kampanya, ev sahibi olmayı hedefleyenlere cazip fırsatlar sunarak, ödeme kolaylığı ve yüksek kredi limitlerine erişim imkânı sağlıyor.