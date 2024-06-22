Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Müjde: 8500 TL Hediye Kampanyası

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusu yaptı. Ziraat Bankası Bankkart sahiplerine yönelik başlatılan bu kampanya ile belirli alışveriş tutarlarına Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanyaya katılım için son tarih ise 30 Haziran. İşte Ziraat Bankası Bankkart kampanyası ile ilgili detaylar ve katılım şartları.

Ziraat Bankası Bankkart Kampanyası Detayları

Ziraat Bankası, Bankkart sahibi müşterilerine 8500 TL'ye varan Bankkart Lira hediye edeceğini açıkladı. Bu kampanya, belirli alışveriş tutarlarına göre farklı miktarlarda Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyanın geçerli olduğu alışveriş tutarları ve kazanılacak Bankkart Lira miktarları şu şekilde:

25.000 TL – 49.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişler : 2.500 TL Bankkart Lira

: 2.500 TL Bankkart Lira 50.000 TL – 99.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişler : 5.500 TL Bankkart Lira

: 5.500 TL Bankkart Lira 100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişler: 8.500 TL Bankkart Lira

Kampanya Koşulları ve Katılım Şartları

Ziraat Bankası, bu kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerine bazı koşullar ve katılım şartları sunmaktadır. İşte Ziraat Bankası Bankkart kampanyası için gerekli olan detaylar:

Kampanya 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya katılım, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile yapılabilir.

SMS ile katılım için “TOURISTICA” yazıp 4757’ye gönderilmelidir.

Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilir. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibine yansıtılacaktır.

Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.

Kazanılan Bankkart Liralar 8 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek ve 12 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Liralar 13 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacaktır.

Bankkart Liraların Kullanımı ve Diğer Bilgiler

Ziraat Bankası Bankkart kampanyası, müşterilere alışverişlerinde kullanabilecekleri Bankkart Liralar kazandırıyor. Bu Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilir ve hesap kesim tarihine kadar dilediğiniz zaman harcamalarınızı bu liralar ile ödeyebilirsiniz. Ancak, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz.

Kampanya kapsamında elde edilen Bankkart Liraların kullanılabilmesi için alışverişlerin iade veya iptal edilmemesi gerekmektedir. Eğer kampanya sonrası alışveriş iptal edilirse, verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır.

Katılım ve Başvuru Süreci

Ziraat Bankası Bankkart kampanyası kapsamında katılım süreci oldukça basittir. Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr üzerinden veya SMS ile katılım sağlanabilir. Kampanyaya katılmak için gereken adımlar: