Ziraat Bankası’ndan müjde! Herkese 25000 TL faizsiz sonradan 4 taksit

Ziraat Bankası hazırlamış olduğu kampanyalar ile gündemde yer alamaya devam ediyor. Bu bağlamda hazırlanan kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte sağlıkçılar için hazırlanan kampanyanın detayları…

Türkiye’ nin en eski ve en büyük kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’ nın hazırlamış olduğu kampanyalar milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda konaklama, tatil, market alışverişi, beyaz eşya, mobilya ve daha birçok alanda kampanyalar hazırlandığını ifade edebiliriz. Dolayısı ile sağlıkçılar için hazırlanan kampanya da merak konusu oldu.

Ziraat Bankası’ndan Sağlıkçılara Müjde!

Ziraat Bankası hazırlamış olduğu kampanyalar ile gündemde yer alarak milyonlarca kişi tarafından merakla takip edilmektedir. Her ay kampanyalarda güncelleme yapan Ziraat Bankası’ nın hazırlamış olduğu bu fırsatlardan yararlanmak isteyen kişilerin kampanya şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda hazırlanan kampanya şartları detaylı bir şekilde araştırılmaktadır.

Sağlıkçılar için hazırlanan kampanyanın başlığında “Sağlıkta 25.000 TL'ye kadar Faizsiz Sonradan 4 Taksit” bilgileri yer aldı. Bu bağlamda kampanyanın detayları merak konusu oldu. Toplumun temel taşlarından bir olan sağlıkçılar için hazırlanan bütün kampanyalar önem arz etmektedir. Bunu bilhassa pandemi döneminde insanlık için verdikleri savaşta görüp şahit olduk. En ön cephede yer alarak insanların sağlı için mücadele ettiler. Dolayısı ile böylesi bir mücadele kapsamında sağlıkçıların toplum içindeki önemi daha da anlaşılır kılınmalıdır. Bu bağlamda hazırlanan ya da hazırlanacak bütün kampanyalar önemlidir.

Herkese 25. 000 TL’ye Kadar Faizsiz Sonradan 4 Taksit!

Ziraat Bankasının sağlık hizmetleri kapsamında hazırladığı kampanyasının şartlarına baktığımız zaman “Sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinden Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak yurt içi peşin işlemler sonradan taksitlendirilebilecektir.

250 TL-25.000 TL aralığındaki işlemler en fazla 4 aya kadar faizsiz olarak sonradan taksitlendirilebilecektir. Sonradan taksitlendirme işlemi Bankkart Mobil, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi (0850 258 00 00) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Sonradan taksitlendirme talebi alınan bir işlemin ilgili hesap döneminde dönem içi işlemlere girmesi halinde taksitlendirme süreci tamamlanabilmektedir. Diğer bankaların üye iş yerlerinden gerçekleştirilen işlemlerin Bankamıza aktarılmasında gecikme yaşanması durumunda, dönem içi işlemlere girmemiş taksitlendirme talepleri gerçekleştirilemeyebilecektir. Sonradan taksitlendirmeye yönelik taleplerin durumu dijital kanallarımızdan izlenebilmektedir” olduğunu görüyoruz.

Kampanya şartları arasında “Gün sonu işlemleri devam ederken sonradan taksitlendirme işlemleri yapılamamaktadır. Taksitlendirme işlemi, ilgili dönemin hesap kesim tarihinden önce yapılmalıdır. Ekstreleşmiş harcamalar için sonradan taksitlendirme işlemi yapılamamaktadır. Gecikmiş kredi kartı borcunun bulunması durumunda sonradan taksitlendirme işlemi yapılamamaktadır. POS/ÖKC üzerinden gerçekleşen harcamalar (e-ticaret işlemleri dahil) sonradan taksitlendirilebilmektedir. Taksitlendirilmiş bir işlem için tekrar taksitlendirme talebi alınamamaktadır. Taksitlerin geri ödeme süresi boyunca kredi kartı hesap kesim tarihi değişikliği yapılamamaktadır. Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, kurumsal tahsilat, fatura ödeme ve nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmemektedir. Kurumsal kartlar ve Bankkart Ücretsiz ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmemektedir. Sonradan taksitlendirme işlemi yalnızca işlemin yapıldığı gün ve Müşteri İletişim Merkezi (0850 258 00 00) aracılığıyla iptal edilebilmektedir. Sonradan taksitlendirilmiş işlemin Müşteri İletişim Merkezi'nden erken kapaması yapılabilmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir” bu tür şeyler de yer almaktadır.

Ziraat Bankası’ nın hazırlamış olduğu kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin bu bahsettiğimiz şartları sağlaması gerekmektedir. Dolayısı ile şartları sağlayan kişilerin kampanya fırsatlarından yararlanabileceğini de ifade edebiliriz. Bu bağlamda kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin bu detayları incelemesi önem arz etmektedir.