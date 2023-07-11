Ziraat Bankası’ndan Görülmemiş Kampanya! Herkese 1500 tl

Ziraat Bankası’ nın hazırladığı kampanya 3 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli olup gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile hazırlanan kampanya fırsatlarından yararlanmak için şartların sağlanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası’ndan Görülmemiş Kampanya!

Türkiye’ nin ene ski ve en büyük kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’ nın hazırladığı kampanyalar binlerce kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda vatandaşlar her ay güncellenen kampanyaları takip edip araştırarak fırsatlardan yararlanmak istemektedir. Dolayısı ile kampanya şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Kampanya şartlarını sağlayan kişilerin fırsatlardan yararlanabileceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda kampanya şartlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Ziraat Bankası çok eski kamu bankaları arasında yer aldığından dolayı vatandaşlara güven vermektedir.

Herkese 1.500 TL Bankkart Lira!

Türkiye’ nin en eski ve en büyük kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’ nın hazırladığı kampanya başlığında “Vodafone Seyahat Yanımda'da yurt içi otel satın alımlarında 1.500 TL Bankkart Lira” bilgileri yer almaktadır. Seyehat ve Konaklama sektöründe hazırlanan kampanyanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Kampanya başlığında ayrıca, “Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile Seyahat Yanımda uygulaması ve www.seyahatyanimda.com web sitesi üzerinden tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri peşin/taksitli otobüs bileti alışverişinize 150 TL Bankkart Lira, tek seferde yapılacak 10.000 TL ve üzeri peşin/taksitli yurt içi otel satın alımlarında 1.500 TL Bankkart Lira verilecektir” bilgileri de bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’ nın seyahat ve konaklama sektöründe hazırlanan kampanya şartlarına baktığımız zaman “Kampanya 3 Temmuz - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılım sağlanabilir. SMS ile kampanyaya katılmak için SEYAHAT yazıp 4757'ye SMS gönderilmesi gerekmektedir. Bankkart Lira kazanabilmek için kampanyaya katılım sağlanmalıdır. Kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Kampanyadan Bankkart Lira kazanılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Kampanya dahilinde kazanılan Bankkart Liralar 15 Eylül 2023 tarihinde yüklenecek olup, kullanılmayan Bankkart Liralar 16 Ekim 2023 tarihinde geri alınır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya dönemi boyunca otobüs bileti alışverişlerinde en fazla 150 TL Bankkart Lira, yurtiçi otel satın alımlarında ise 1.500 TL Bankkart Lira kazanabilecektir. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir. Kampanya KKTC otel satın alımlarında geçerli değildir. Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal / iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz ile yapılan işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Yeni Karamürsel Turizm Ltd. Şti kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar” olduğunu görüyoruz.

Seyahat ve konaklama sektöründe hazırlanan kampanya şartlarını sağlayan kişilerin fırsatlardan yararlanabileceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda Ziraat Bankası’ nın tatil, market, beyaz eşya, elektronik, konaklama, seyahat ve daha birçok alanda hazırlanan kampanyaların şartlarının sağlanması durumunda fırsatlardan faydalanabileceğini ifade edebiliriz. Dolayısı ile genel olarak kampanya şartlarının fırsatlardan yararlanılabilmesi açısından önem arz ettiğini vurgulayabiliriz.