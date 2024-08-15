Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Nakit Para Hediyesi: Tek İmzayla Promosyon Kazanın!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Nakit Para Hediyesi: Tek İmzayla Promosyon Kazanın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 18:25

Ziraat Bankası, emeklilere özel cazip bir promosyon fırsatı sunuyor! Maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyan emekliler, hesaplarına tek imzayla nakit para kazanma şansı yakalayacak. Promosyon kampanyası kapsamında, maaş miktarına göre farklı tutarlarda nakit ödül veriliyor.

10.000 TL ile 14.999,99 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenecek. Ayrıca, SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerine 5.000 TL promosyon verilecek.

Başvurular, Ziraat Bankası Mobil ve İnternet Şube üzerinden kolayca yapılabilir. Promosyon başvurusu yapanlar, mevcut promosyonlarını izleyebilir veya iade işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu fırsattan yararlanarak ek nakit kazanmak için maaşınızı Ziraat Bankası’na taşımanız yeterli!

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