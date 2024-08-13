Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Hediye! Ağustos Ayı Boyunca 1000 TL Bankkart Lira

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Hediye! Ağustos Ayı Boyunca 1000 TL Bankkart Lira
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 12:32

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere müjde var! Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Ziraat Bankası'ndan emeklilere 1000 TL hediye edilecek. Kampanya çerçevesinde, Bankkart kullanıcılarına 1000 TL yüklenecek. İşte detaylar:

1000 TL Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası’ndan emeklilere 1000 TL hediye kampanyası, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile başvuru yapabilirler. G1000 yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

Kampanya Şartları ve Detayları

Ağustos ayı boyunca, Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yapılacak her 1.000 TL ve üzeri alışverişte, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere 100 TL, toplamda ise 1.000 TL Bankkart Lira kazandırılacaktır. Ancak, kuyum sektöründe yapılan işlemler ve aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Önemli Notlar

  • Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına dahil değildir.
  • Nakit çekim, ön provizyon, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmemektedir.
  • Kampanya dönemi içinde maaşını farklı kuruma taşıyan müşterilerin yüklenen Bankkart Liraları geri alınacaktır.
  • İade edilen işlemler sonucunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak ve eksik tutar hesap özetine borç olarak yansıyacaktır.

Bu kampanya, emeklilerin alışverişlerinde büyük bir avantaj sağlayacak. 31 Ağustos'a kadar bu fırsattan yararlanmak için belirtilen adımları takip ederek kampanyaya katılabilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan emeklilere 1000 TL hediye fırsatını kaçırmayın!

Benzer Haberler
'Kalpazan' dizi ekibi bir araya geldi! İlk görüntüler paylaşıldı 'Kalpazan' dizi ekibi bir araya geldi! İlk görüntüler paylaşıldı
Resmi Gazetede Açıklandı! 10 bin TL ödeme veriliyor! Bugünden sonra ödeme verileceği açıklandı! Resmi Gazetede Açıklandı! 10 bin TL ödeme veriliyor! Bugünden sonra ödeme verileceği açıklandı!
Öğrencilere Müjde! Para Sıkıntısı Çeken Öğrencilere 30 Ağustos'a Kadar EK ödeme 7000 TL Olacak!  Öğrencilere Müjde! Para Sıkıntısı Çeken Öğrencilere 30 Ağustos'a Kadar EK ödeme 7000 TL Olacak! 
Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturuyor Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturuyor
14-15-16 Ağustos Tarihlerinde Ek Ödeme Verilecek! 10.000 TL Ödeme Almak İçin Son Dakika Ödeme Verileceği Açıklandı! 14-15-16 Ağustos Tarihlerinde Ek Ödeme Verilecek! 10.000 TL Ödeme Almak İçin Son Dakika Ödeme Verileceği Açıklandı!
Sıla Türkoğlu'ndan tatil paylaşımı: Teknede verdiği bikinili pozlar beğeni topladı Sıla Türkoğlu'ndan tatil paylaşımı: Teknede verdiği bikinili pozlar beğeni topladı
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer