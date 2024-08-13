Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Hediye! Ağustos Ayı Boyunca 1000 TL Bankkart Lira

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere müjde var! Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Ziraat Bankası'ndan emeklilere 1000 TL hediye edilecek. Kampanya çerçevesinde, Bankkart kullanıcılarına 1000 TL yüklenecek. İşte detaylar:

1000 TL Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası’ndan emeklilere 1000 TL hediye kampanyası, 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile başvuru yapabilirler. G1000 yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

Kampanya Şartları ve Detayları

Ağustos ayı boyunca, Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yapılacak her 1.000 TL ve üzeri alışverişte, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere 100 TL, toplamda ise 1.000 TL Bankkart Lira kazandırılacaktır. Ancak, kuyum sektöründe yapılan işlemler ve aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir.

Önemli Notlar

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamına dahil değildir.

Nakit çekim, ön provizyon, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmemektedir.

Kampanya dönemi içinde maaşını farklı kuruma taşıyan müşterilerin yüklenen Bankkart Liraları geri alınacaktır.

İade edilen işlemler sonucunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak ve eksik tutar hesap özetine borç olarak yansıyacaktır.

Bu kampanya, emeklilerin alışverişlerinde büyük bir avantaj sağlayacak. 31 Ağustos'a kadar bu fırsattan yararlanmak için belirtilen adımları takip ederek kampanyaya katılabilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan emeklilere 1000 TL hediye fırsatını kaçırmayın!