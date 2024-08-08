Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira!

Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:47

Ziraat Bankası, Ağustos ayında Bankkart sahiplerine özel bir kampanya başlattı. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Bankkart ile Touristica’dan yapılacak 100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 8.500 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Daha düşük meblağlar için de farklı miktarlarda Lira kazandıran kampanya kapsamında:

  • 25.000 TL – 49.999 TL alışverişe 2.500 TL,
  • 50.000 TL – 99.999 TL alışverişe 5.500 TL,

hediye edilecek. Kampanya için Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr’den veya SMS ile katılım sağlanabilir. Kazanılan Bankkart Liralar, 7 Eylül 2024’te yüklenecek ve 9 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek. Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilir ve bir müşteri yalnızca bir kez 8.500 TL Lira kazanabilir. Bankkart Prestij ve Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamındaki kartlar kampanyadan hariçtir.

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