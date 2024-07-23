Ziraat Bankası’ndan Akaryakıt Kampanyası! 240 TL Bankkart Lira Kazanma Fırsatı

Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri bankaların düzenlediği kampanyalara yönlendirdi. Benzin, motorin ve LPG’de geçerli olacak bu kampanyalar, özellikle Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, akaryakıt harcamasına özel kartlara para hediye ediyor. İşte detaylar!

Ziraat Bankası’ndan Büyük Kampanya Duyurusu

Ziraat Bankası’ndan konuyla ilgili duyuru geldi. Akaryakıt sektöründe geçerli olacak kampanya, Bankkart sahipleri için büyük bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası Bankkart sahipleri yapacağı akaryakıt harcamasında 240 TL kazanacak. Bu kampanya, Bankkart ile Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olacak.

Akaryakıt Kampanyası Detayları ve Koşulları

Akaryakıt fiyatlarındaki zamların ardından milyonlarca sürücü tarafından yakından takip edilen bu kampanya, 1 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart’ınız ile Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında Bankkart POS’undan farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 750 TL ve üzeri 4. Akaryakıt ve otogaz alışverişinize 240 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanyaya katılım oldukça basit. Bankkart Mobil’den, bankkart.com.tr’den veya Bankanızda kayıtlı cep telefonunuzdan PO yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Bu kampanya ile bir müşteri en fazla 240 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Kampanya Koşulları ve Süresi

Benzin, motorin ve LPG’de geçerli olacak bu kampanya, bazı şartlar ve sürelerle sınırlıdır. İşlemlerin Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında ve Bankkart POS’undan yapılması gerekmektedir. Aynı gün içerisinde yapılacak 750 TL ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir. Kampanya koşullarını gerçekleştiren müşterilere Bankkart Liralar, 22 Ağustos 2024 tarihinde yüklenecektir.

Kazanılan Bankkart Liraların Kullanımı

Kazanılan Bankkart Liralar, 22 Eylül 2024 tarihine kadar Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar, 23 Eylül 2024 tarihinde geri alınacaktır. Ayrıca, Bankkart Liralar Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahibi müşteriler kredi kartı ve banka kartı özelliği ile kampanyadan yararlanabilir. Ancak, Bankkart ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilirken, ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Ayrıca, Bankkart Kumbara’da yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. Kampanya sadece anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında geçerlidir.