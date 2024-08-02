Ziraat Bankası’ndan Ağustos Ayı Müjdesi: Ücretsiz Hizmetler ve Avantajlar!

Ağustos ayında milyonlarca Ziraat Bankası müşterisi için büyük bir müjde duyuruldu. Ziraat Bankası, hesap sahiplerine birçok hizmeti ücretsiz sunacak. Diğer bankalarda ücretli olan birçok işlem, Ziraat Bankası müşterileri için bedava olacak!

Ziraat Bankası’ndan Ağustos Ayı Kampanyası Türkiye’nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bu kampanya, yeni ve mevcut müşterilere birçok ücretsiz hizmet sunuyor.

Ücretsiz Hizmetler ve Avantajlar Ziraat Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı kampanyaları büyük ilgi gördü. İşte Ziraat Bankası müşterisi olmak için mobil başvuru yapanlar ve ilk kez Ziraat Bankası müşterisi olacak kişilere sunulan avantajlar:

Süper Şube Müşterileri İçin Kart Aidatı Yok: Ziraat Bankası Süper Şube müşterilerine, ek kartlar dahil olmak üzere, kart aidatı yansıtılmayacak.

Ziraat Bankası Süper Şube müşterilerine, ek kartlar dahil olmak üzere, kart aidatı yansıtılmayacak. Ücretsiz Taksitlendirme: Kredi kartından yapılan işlemlerde 4 taksite kadar ücretsiz sonradan taksitlendirme imkanı sunulacak.

Kredi kartından yapılan işlemlerde 4 taksite kadar ücretsiz sonradan taksitlendirme imkanı sunulacak. Havale Ücretleri: İnternet ve mobil bankacılıkta Ziraat Bankası hesapları arasında gerçekleştirilen havale işlemlerinden masraf alınmayacak.

İnternet ve mobil bankacılıkta Ziraat Bankası hesapları arasında gerçekleştirilen havale işlemlerinden masraf alınmayacak. EFT/FAST İşlem Ücretlerinde İndirim: İnternet ve mobil bankacılıktan gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde %50 indirim uygulanacak.

İnternet ve mobil bankacılıktan gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde %50 indirim uygulanacak. Yüksek İşlem Limitleri: Dijital kanallardan gerçekleştirilen Havale/EFT/FAST işlem limitleri %50 oranında daha yüksek olacak.

Dijital kanallardan gerçekleştirilen Havale/EFT/FAST işlem limitleri %50 oranında daha yüksek olacak. Ücretsiz Para Çekme ve Yatırma: Tüm kamu ATM’lerinde işlem limitleri dahilinde para çekme ve para yatırma işlemlerinden masraf alınmayacak.

Ekstra Avantajlar ve Hediye Bankkart Lira Normalde ücretli olan havale ve EFT işlemleri, kampanyaya dahil olan Ziraat Bankası müşterileri için ücretsiz olacak. Ayrıca, Ziraat Süper Şube uygulaması üzerinden yapılan işlemler için geçerli olan bu kampanyada, koşulları yerine getiren kişilere 1.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.