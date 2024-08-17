Ziraat Bankası’ndan 8.500 TL’lik Bankkart Kampanyası!

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı. Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Touristica’dan yapılacak konaklama harcamalarına 8.500 TL’ye varan Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanya kapsamında, tek seferde yapılan 25.000 TL üzeri alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL üzeri harcamalarda 5.500 TL ve 100.000 TL üzeri harcamalarda ise 8.500 TL Bankkart Lira kazanılabilecek. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı da sunulan kampanya, yalnızca Bankkart POS cihazlarında geçerli.

Kampanyaya katılım Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile yapılabiliyor. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Eylül’de yüklenecek ve 9 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek. Detaylı bilgi ve katılım şartları Ziraat Bankası’nın resmi kanallarında yer almakta.