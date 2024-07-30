Ziraat Bankası’ndan 7500 TL Hediye Fırsatı: Kampanya Yarın Sona Eriyor!

Ziraat Bankası’ndan 7500 TL Hediye Fırsatı: Kampanya Yarın Sona Eriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 21:42

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanya duyurusu yaptı. Bankkart sahipleri, konaklama sektöründe geçerli olan bu özel kampanya sayesinde 7500 TL kazanma fırsatını yakalayacaklar. Ancak, kampanya yarın sona eriyor.

Kampanya Detayları:

  • Kampanya Süresi: 10-31 Temmuz 2024
  • Geçerli Sektör: Tatilsepeti üzerinden yapılan konaklama harcamaları
  • Katılım: Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya "TATİLSEPETİ" yazıp 4757’ye SMS göndererek

Kazanım Şartları:

  • 35.000 TL – 49.999 TL arası harcamalara 2.500 TL Bankkart Lira
  • 50.000 TL – 99.999 TL arası harcamalara 5.000 TL Bankkart Lira
  • 100.000 TL ve üzeri harcamalara 7.500 TL Bankkart Lira

Kampanyadan yararlanmak için, alışverişlerin Bankkart POS cihazları üzerinden yapılması gerekiyor ve kampanyaya asıl kart sahibinin katılması şart. Kazanılan Bankkart Liralar 15 Ağustos 2024 tarihinde yüklenecek ve 15 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar 16 Eylül 2024 tarihinde geri alınacak.

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