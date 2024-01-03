Ziraat bankası YENİ KİMLİK olan herkese 40.000 TL'ye kadar nakit verecek! Genel müdürlükten açıklama yapıldı!

Ziraat bankası YENİ KİMLİK olan herkese 40.000 TL'ye kadar nakit verecek! Genel müdürlükten açıklama yapıldı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 22:25

Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Yeni TC kimlik kartınız ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine giden tüm 18 yaş üzeri bireysel müşteriler, ₺40.000 nakit kredi alabilme şansına sahip olacaklar. Kampanya, ekim ayı sonuna kadar devam edecek olup, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunmaktadır.

Kredi Başvurusu Kolaylığı ve Hızı

Ziraat Bankası müşterisi olanlar, kredi işlemlerini şubelere gitmeden de gerçekleştirebilirler. Sadece kimlik kartınız ile birlikte Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuruda bulunabilir ve kısa süre içinde onay alabilirsiniz. Nakit kredi ödemeleri, onaylandıktan sonra sadece 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak kullanıma hazır hale getirilecektir.

Emekli Vatandaşlar İçin Özel Kredi İmkanı

Ziraat Bankası, bireysel tüketici kredisi kampanyası kapsamında emekli vatandaşlara da özel avantajlar sunuyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa, başvuru yapılarak yüksek limitli krediler kullanabilir ve ayrıca kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak nakit ihtiyaçlarını anında karşılayabilirler.

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