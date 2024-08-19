Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı!

Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 14:20

Ziraat Bankası, müşterilerine büyük bir müjde sundu. Banka, yeni kampanyası kapsamında 10 bin TL’ye kadar olan kredilerde faiz oranını sadece yüzde 1.99 olarak belirledi. Bu kampanya, kişisel finansmanı rahatlatmak ve acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

Kredi başvuruları, Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve dijital kanalları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, düşük faiz oranlarıyla uzun vadeli ödeme planları oluşturabilecekler. Ayrıca, kampanya kapsamında kredi onay süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanacak.

Bu özel fırsattan yararlanmak için Ziraat Bankası’na başvurunuzu yapmayı unutmayın. Nakit ihtiyacınızı en uygun koşullarla karşılamak için bu fırsatı kaçırmayın!

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