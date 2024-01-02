Ziraat Bankası yeni duyurdu: 80.000 TL'ye kadar ödeme! Düşük faizli ödenecek

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kredi kampanyası sunarak ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir çözüm ve ödeme esnekliği sağlıyor. Bu kampanya kapsamında banka, 80.000 TL'lik ihtiyaç kredisi imkanı sunarken aynı zamanda 3 aylık taksit erteleme avantajıyla dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen müşterilere özel olarak tasarlanmış bir fırsat sunuyor. Banka, müşterilere kredi çektikleri anda 3 ay boyunca taksit ödememe imkanı tanıyarak bütçelerini daha rahat planlamalarına olanak sağlıyor. Bu avantaj, özellikle acil ihtiyaçları olan ancak hemen taksit ödemelerine başlamak istemeyen müşteriler için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında belirlenen aylık yüzde 3,95 faiz oranı, Ziraat Bankası'nın diğer bankalara göre daha cazip bir seçenek sunmasını sağlıyor. Müşteriler, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmanın yanı sıra, kredi limitlerine göre belirlenen vade seçenekleriyle de avantajlı bir pozisyonda bulunuyorlar.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasının vade süreleri de müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde maksimum 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde en fazla 24 ay vade, ve 100.000 TL'nin üzerindeki kredilerde en fazla 12 ay vade imkanı bulunuyor. Bu esnek vade seçenekleri, müşterilere ödeme planlarını ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleme şansı tanıyor.

Örneğin, 24 ay vadeli 80.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri, aylık 5.874 TL taksit ödeyerek bu avantajlı kampanyadan yararlanabilir. Toplam maliyet ise 140.000 TL olarak hesaplanmıştır.