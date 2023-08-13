Ziraat Bankası, yarın TC kimlik numarasıyla gelene 31.000 TL veriyor!

Bu özel kampanya çerçevesinde Ziraat Bankası, belirli şartları yerine getiren emeklilere 31.000 TL'ye kadar kredi ödemesi sağlama taahhüdünde bulunuyor.

Aynı Gün Hesapta Kredi

Ziraat Bankası'nın Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası, başvuru yapan emekli vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına kredi ödemesi alabilmesini sağlıyor. Bu kampanya, emeklilerin ihtiyaç kredisi taleplerini hızlı bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan her vatandaş, 31.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ödeme alabilir. Bu özel kampanya 2023 Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olup, başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Maaşını Ziraat Bankası'ndan Alan Emekliler İçin

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alıyor olmaları gerekmektedir. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, banka şubelerine giderek kimlik belgenizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredi kampanyasına katılarak aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz.

Ödemeler Kolaylıkla Gerçekleştirilebilir

Bu özel kampanya çerçevesinde başvuruda bulunan emekli vatandaşlar, kredi ödemelerini emekli maaş hesapları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca, 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi de sunulmaktadır. Bu sayede emekliler, ihtiyaçlarına uygun ödeme planlarıyla finansal rahatlık elde edebilirler.