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Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız varsa yaşadınız! Ödemeler verecek, 2 banka, duyurdu!

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, banka hesabı olan ve nakit kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yönelik özel bir kampanya düzenliyor.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız varsa yaşadınız! Ödemeler verecek, 2 banka, duyurdu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 14:03

Ödemeler verecek, 2 banka, duyurdu! Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız varsa yaşadınız- Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, banka hesabı olan ve nakit kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yönelik özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli özel bir fırsat sunuluyor. Hem Ziraat Bankası hem de Garanti Bankası, bu kampanyaya katılarak başvuru yapan vatandaşlara, aynı gün içinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Başvurular ise kimlik numaraları aracılığıyla yapılabiliyor.

Banka hesabı Ziraat Bankası veya Garanti Bankası üzerinden olan vatandaşlar, bu kampanya sayesinde bireysel kredi kullanmak istediklerinde, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri numaralarını kullanarak da işlem yapabilecekler. Banka müşterisi olanlar, istedikleri kredi limitlerine uygun olarak bankamatik kartı hesapları üzerinden ödeme alabilecekler.

Bireysel tüketici kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, 3 ay ertelemeli ödeme seçeneğini tercih edebilmek için Ziraat Bankası veya Garanti Bankası müşterisi olmalıdır. Bu sayede aynı gün içinde kredi işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler.

Hayalindeki Arabayı Almak İsteyenler İçin Müjde

Ziraat Bankası, hayalindeki arabayı almak isteyenlere büyük bir müjde veriyor. Banka, 550 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunarak, araba sahibi olma hayallerini hızlandırıyor. Bu büyük müjde sayesinde, araba sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası önemli bir çözüm sunuyor.

Başvuru Detayları

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, bireysel tüketici kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başvuruları almaya başladı. 18 yaşını doldurmuş herkes, ihtiyaç anında bu kampanyaya hızlıca katılabiliyor. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası düşük faiz oranlarıyla, 50,000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vadeler sunarken, 100,000 TL'ye kadar olan krediler için 24 aylık vadelerle bireysel tüketici kredisi imkanı sağlıyor.

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