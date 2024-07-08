ZİRAAT BANKASI ve 2 Özel Bankadan Bugüne Özel Nakit Ödeme! 50.000 TL'ye Kadar Hemen Kredi Kampanyası Başladı! 

ZİRAAT BANKASI ve 2 Özel Bankadan Bugüne Özel Nakit Ödeme! 50.000 TL'ye Kadar Hemen Kredi Kampanyası Başladı! 
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-07-2024 14:47

Ziraat bankası Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından başlatılan bu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle yeni bir kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. İhtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini hızlı ve anında yapacak olan kişiler, devlet destekli olarak yeni bir kredi imkanından faydalanacaklar ve 50 bin TL kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı daha çok tercih edilse de Garanti bankası ve İş bankası gibi bankalar üzerinden de  özellikle banka müşterisi olanlar 50 bin TL kredi için gelir belgesiz destek alacaklardır. 

ZİRAAT BANKASI KREDİ 

Ziraat bankası ihtiyaç kredisi başvurusu için bankaya gitmeden sizlere işlem yapacak. Uygun faizlerle bu krediler destek olarak hesaba yatacak. Acil para ihtiyacınızı ve kredi notunuza göre işlemlerinizi yapmak için bu bankanın mobil uygulamasını kullanabilir veya bankanın mobil uygulaması haricinde kredinizi hemen aynı gün destek olarak hesabınıza atabilirsiniz. 50 bin TL kredi 36 ay vadeye kadar sizlere destek olarak sunulacaktır. 

İŞ BANKASI VE GARANTİ BBVA KREDİ 

2 özel banka üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden de 50 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler bu destek kredisi için 50 bin TL kredi başvurusunu bankadan ve mobil uygulamalar üzerinden yapabilir. 7 gün 24 saat onay almasını istediğiniz kredi limiti varsa, Bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. 

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