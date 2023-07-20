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Ziraat bankası ve 2 özel banka açıklama yaptı! İlaç etkisi yaptı! Vatandaş rahatladı! 200.000 TL üzerindeki borçlarınızı kapatın!

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara banka borçlarını kapatabilecekleri bir fırsat sunuyor.

Ziraat bankası ve 2 özel banka açıklama yaptı! İlaç etkisi yaptı! Vatandaş rahatladı! 200.000 TL üzerindeki borçlarınızı kapatın!
Yayın Tarihi : 2023-07-20 08:12

İlaç etkisi yaptı! Vatandaş rahatladı! 200.000 TL üzerindeki borçlarınızı kapatın! Ziraat bankası ve 2 özel banka açıklama yaptı- Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara banka borçlarını kapatabilecekleri bir fırsat sunuyor. Şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 200.000 TL ve üzerindeki banka borçlarını kapatabilecekleri bir kredi paketi hazırlanmıştır.

Bu kampanya kapsamında Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, 36 ay vadeli ve 50.000 TL'ye kadar kullanılabilecek borç kapatma kredilerinde vatandaşlara özel avantajlar sunmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların yanı sıra özel bankalar da düşük faiz oranlarıyla kampanyaya katılarak tüketicileri memnun etmektedir.

Başvurular, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası için belirlenen banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar tarafından yapılabilir. İhtiyaç kredilerine başvurmak isteyen kişiler, banka şubelerine giderek borç kapatma kredisi alabilirler. Ayrıca, internet üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olmaları ve internet bankacılığı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. İnternet bankacılığı hesabı oluşturduktan sonra, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek borç kapatma kredisi kullanabilirler.

Yukarıda belirtilen bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili başvurular hem banka şubelerinden hem de internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu kampanya, vatandaşlara kolay ve hızlı bir şekilde banka borçlarını kapatabilme fırsatı sunuluyor. 

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