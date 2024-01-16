Ziraat Bankası ve 2 Kamu Bankası Açıklama Son Dakika Yaptı! Sıfır Faizli Konut Kredisi Başlattı!

Ziraat Bankası ve 2 kamu bankası üzerinden faizsiz konut kredisi kampanyası başladı. Ev sahibi olmak isteyen herkes için yapılan bu yeni karar ile birlikte faizsiz konut kredisi alabileceksiniz ve bankadan size özel kredi kampanyasından faydalanacaksınız. Yükselen konut fiyatları sebebiyle ev alma hayali olanların imdadına yetişen bankalar, yaptıkları faizsiz konut kredisi ile birlikte sizlere yüksek limitli kredi destekleri sunmaktadır. Şimdi sizlere faizsiz konut kredisi veren bankalar ve bu bankaların kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ KREDİ

Ziraat bankası tarafından faizsiz bankacılık hizmeti olarak verilen Ziraat Katılım Bankası, bu kampanyada ön plana çıkıyor. 2024 yılı itibariyle herkes için ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Faizsiz konut kredisi almak için başvurunuzu banka şubeleri üzerinden kolayca yapabileceksiniz. Eğer faizsiz konut kredisi onayı alırsanız 120 ay vadeye kadar bu kredinin geri ödemesini yapacak ve bankanın size uyguladığı kar payı oranları ile işlem yapacaksınız.

VAKIF KATILIM BANKASI FAİZSİZ KREDİ

Katılım bankası olarak hizmet veren Vakıf Katılım bankası üzerinden de ev kredisi alacak bireysel müşteriler, sıfır faizli konut kredisi kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası gibi bu bankada düşük kar payı oranları ile hizmet vermektedir. Özellikle arsa alımlarınızda da destek veren Vakıf Katılım Bankası, aldığınız eve göre 1 milyona kadar faizsiz kredi sunacak...

TÜRKİYE FİNANS FAİZSİZ KREDİ

2024 yılı içinde konut kredisi alacaklara faizsiz destek veren bir diğer bankada Türkiye Finans Katılım Bankası olarak yer alıyor. Yapacağınız tüm bankacılık işlemleri sıfır faizle sizlere sunulacaktır. Bu durumda da nakit almak isteyenlere ihtiyaç finansmanı olarak 12 ay vadeye kadar 150000 TL ödenecektir. Banka şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz.