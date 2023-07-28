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Ziraat Bankası vatandaşı mest etti! O tarihe kadar başvuru yapana 1.000 TL veriyor!

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine alışverişlerinde ekstra avantajlar sağlayarak tatil planlarını daha cazip hale getirme fırsatı sunmaktadır.

Ziraat Bankası vatandaşı mest etti! O tarihe kadar başvuru yapana 1.000 TL veriyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 11:38

O tarihe kadar başvuru yapana 1.000 TL veriyor! Ziraat Bankası vatandaşı mest etti-  Ziraat Bankası, müşterileri için sevindiren bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliğiyle TATİLSEPETİ'nden yapılacak alışverişler avantajlı hale geliyor. 24 Temmuz - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, müşterilerin tek seferde 10.000 TL ile 19.999 TL arasındaki alışverişlerine 500 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri alışverişlere ise 1.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak için müşterilerin Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS kanallarını kullanarak TATİLSEPETİ yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler, kampanyadan yararlanamayacaklardır.

Bankkart Liralar, kampanya dahilinde yapılan alışverişlerde Bankkart POS cihazlarından yapıldığında kazanılacaktır. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Eylül 2023 tarihinde yüklenecek ve kullanılmayan Liralar 7 Ekim 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilir. Kazanılabilecek ödül tutarı en fazla 1.000 TL Bankkart Lira ile sınırlıdır. Müşteriler, ek kartlarla yapılan harcamaları da asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edebileceklerdir. Kampanya, Bireysel kartlarla yapılan harcamaları kapsamaktadır. Ancak Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanya sonrasında yapılan işlemlerin iptal veya iadesi durumunda, müşterilere verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar, hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanya, Varınca para uygulamasında geçerli değildir ve yurtiçi ve yurtdışı turlar dahil olmak üzere tur paketi dışındaki yurtiçi ve yurtdışı uçak bilet satışlarını kapsamamaktadır. Ancak kampanya, ön ödemeli rezervasyonlar için geçerli olup, ön ödeme tutarı kampanya koşullarını sağladığı takdirde dahil edilmektedir.

 

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