Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank % 0.89 faiz oranıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor

Bu üç banka, %0.89 faiz oranıyla konut kredisi imkanı sağlayacaklarını açıkladılar. Ev alma hayali kuranlar ve birikimi yeterli olmayan herkes için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor.

Kamu Bankaları Genişletilmiş Konut Kredisi Sunuyor

Kamu bankaları, son dönemde sessiz sedasız yürüttükleri çalışmaların meyvesini vererek konut kredi kampanyasını %0.89 faiz oranıyla hayata geçirdi. Bu kampanya, öncelikli olarak yeni ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Şimdi 2 milyon TL'ye kadar sıfır veya ikinci el konutları içeren bir paket, kamu bankaları tarafından sunulan kredi desteği ile hayata geçiriliyor. Bu önemli kredi desteği, vatandaşların ilk evlerini satın almaları şartıyla sunuluyor. Yani, ilk kez ev alacak kişiler bu kredi fırsatından yararlanabilirler.

Konut Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Konut kredisi başvurusu yaparken dikkate alınması gereken önemli bir şart, başvuru sahibi veya aynı evde yaşayan bir çocuğun ev sahibi olmamasıdır. Başvuru sahipleri, hisseli bir taşınmaza sahip olabilirler, ancak aynı aile içinde bulunan bir konutun hisseli tapusu, bu şartı yerine getirmek için yeterli kabul edilmez.

Başvuran bireyler, tapu kayıtlarının yanı sıra açıkta kullanılmış bir konut kredisiye sahip olmamalıdır. Bu kriterleri karşılayan vatandaşlara, 120 ay vadeli (10 yıl) bir konut kredisi %0.89 faiz oranıyla sunulacaktır. Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, sadece bir kez başvurabilecek ve bu krediye yalnızca ilk kez tapu sahibi olan kişiler erişebilecekler. Detaylar, ilgili bankaların internet sitelerinde paylaşılmış olup ilgilenenlerin bu bilgilere detaylı bir şekilde erişmeleri mümkün olacaktır.

Bu kampanya, ev sahibi olma hayali kuranların yüzünü güldürecek ve daha fazla insanın kendi evlerine sahip olmasını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kamu bankalarının sunduğu bu fırsat, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir destek olacak.