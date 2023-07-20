Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlara 35 gün içinde 2 defa nakit ödemesi yapılacak!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı bulunan vatandaşlar için bir fırsat sunmaktadır. Bugün ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda, 35 gün sonra bir ihtiyaç kredisi daha alabileceklerdir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterileri, nakit ihtiyaçları olduğunda başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi imkanı sağlanacaktır. Onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullanıma sunulacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan müşterilerine 35 gün içinde iki kez kredi onayı verme fırsatı sunmaktadır. Kamu bankaları, müşterisi olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kullanılan kredilerin ardından 35 gün sonra 10.000 TL'ye kadar daha ihtiyaç kredisi verme imkanı sağlamaktadır. Bu krediler 36 ay vadeli olarak işlemlendirilmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, hem emekli olan vatandaşları hem de bireysel çalışan vatandaşları hedefleyen bu kampanyalarında en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları halinde aynı gün içinde kredi hizmetinden faydalanabilirler. Mobil uygulamalar aracılığıyla da başvuru yapılabilen bu kampanyalarda en düşük faiz oranlarından yararlanmak şartıyla masrafsız krediler sunulmaktadır. Emekli olan kişiler ise emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını yaparak aynı gün içinde kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabilirler.