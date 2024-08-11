Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan 100.000 TL Emeklilere Nakit Ödemeler Yapılacak! Son Ay Başvuru Yapmayanlar Alacak!   

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan 100.000 TL Emeklilere Nakit Ödemeler Yapılacak! Son Ay Başvuru Yapmayanlar Alacak!   
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2024 14:26

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşı alan vatandaşlar için 100.000 tl'ye kadar bu ay sonuna kadar başvuru yapmaları halinde anında onay verilerek emekli kredisi verilecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek emekli maaşı hesabınız üzerinden 100.000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde sizlere bu destek verilecek ve ihtiyaç kredisi ödemeleriniz hemen aynı gün içinde 24 ay vadeli olarak hesaba yatacak. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvuru şartlarınıza uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi hesaba yatırabilirsiniz. 

BAŞVURU BAŞLADI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alıyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden hızlı bir şekilde yapabilir veya banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan tüm emekliler yapmış oldukları bu başvurular sonrasında diğer bankadaki olağan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için de ay sonuna kadar verilecek olan düşük faizli emekli kredisi kampanyasından yararlanarak bu krediyi borç kapatma kredisi olarak kullanabilir. 

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen emeklilerin maaş işlemleri gerçekleştirdikten sonra bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte iletişime geçerek 100.000 TL kredi kullanabilmektedir. 

 

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