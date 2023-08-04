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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Ağustos ayı zamlı promosyon miktarlarını duyurdu! Emekliye hızır gibi yetişti!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları olan PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik zamlı promosyon rakamlarını duyurdu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Ağustos ayı zamlı promosyon miktarlarını duyurdu! Emekliye hızır gibi yetişti!
Yayın Tarihi : 2023-08-04 10:39

Emekliye hızır gibi yetişti! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Ağustos ayı zamlı promosyon miktarlarını duyurdu- SGK ile yapılan görüşmeler sonucunda maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon ödemeleri artırıldı. Özel bankaların 15.000 TL'ye kadar yükseltmeyi planladığı promosyon ödemelerine karşın, kamu bankaları en yüksek emekli aylığı alan vatandaşlara 5.000 TL'yi hesaplarına yatıracak. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

SGK Emekli Promosyon Azami Tutarları:

  • 0 - 3.500 TL arası maaş alan emeklilere 3.000 TL
  • 3.501 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere 3.500 TL
  • 7.501 TL - 10.000 TL arası maaş alan emeklilere 4.500 TL
  • 10.001 TL ve üstü maaş alan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Ağustos ayı zamlı promosyon miktarlarını duyurdu! Emekliye hızır gibi yetişti!

PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Emekli Promosyonu 2023:

Kamu bankaları yeni yıldan itibaren emeklilere ödediği promosyon miktarlarını güncelledi. Emeklilere en az 3.000 TL ve en fazla 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılacak.

  • 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL,
  • 3.500 TL ile 7.500 TL arası olan emeklilere 3.500 TL,
  • 7.500 TL ile 10.000 TL arası olan emeklilere 4.500 TL,
  • 10.000 TL'den fazla alan emeklilere ise 5.000 TL, bu ödemeler 3 yıl boyunca peşin olarak yapılacak.

Yapılan açıklamalara göre, emekliler kamu bankalarının sunduğu promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için maaş taşıma işlemleri gerçekleştirebilecekler.

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