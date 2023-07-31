Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması: Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek

Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek! Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması- Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla, kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak düşük faizli bireysel tüketici kredisi imkanı sunacağını duyurdu. Bu yeni kredi kampanyasıyla Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kredi hizmetinden yararlanabilecekler. Başvurular, resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi en yakın Ziraat Bankası şubesine gidilerek de yapılabilir.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyası kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi sunulmaktadır. Kampanya kapsamında 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli olarak 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı verilmektedir. Başvuruların belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde değerlendirileceği ve onaylanan kredilerin hızlıca hesaplara yatırılacağı belirtilmiştir. Emekli maaşı bankalardan alınan kişilerin 3 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebileceği ve onaylanan kredileri kullanabileceği ifade edilmiştir.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank da emekli maaşı alan vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi imkanları sunmaktadır. Emekli maaşının belirli katlarına kadar gelir belgesi olmadan Emekli Kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu bankalardan da uygun şartlarda kredi alabilirler.