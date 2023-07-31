Advert

Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması: Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek

Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla, kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak düşük faizli bireysel tüketici kredisi imkanı sunacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması: Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek
Yayın Tarihi : 2023-07-31 08:19

Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek! Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması-  Ziraat Bankası son dakika açıklamasıyla, kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak düşük faizli bireysel tüketici kredisi imkanı sunacağını duyurdu. Bu yeni kredi kampanyasıyla Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kredi hizmetinden yararlanabilecekler. Başvurular, resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi en yakın Ziraat Bankası şubesine gidilerek de yapılabilir.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyası kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi sunulmaktadır. Kampanya kapsamında 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli olarak 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı verilmektedir. Başvuruların belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde değerlendirileceği ve onaylanan kredilerin hızlıca hesaplara yatırılacağı belirtilmiştir. Emekli maaşı bankalardan alınan kişilerin 3 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebileceği ve onaylanan kredileri kullanabileceği ifade edilmiştir.

Ziraat Bankası Son Dakika Açıklaması Emekli Maaşı Alanlara 9 katına kadar nakit, düşük faizli verilecek

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank da emekli maaşı alan vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi imkanları sunmaktadır. Emekli maaşının belirli katlarına kadar gelir belgesi olmadan Emekli Kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu bankalardan da uygun şartlarda kredi alabilirler.

Benzer Haberler
Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları
Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi! Ağustos 2023 Ford fiyat listesinde büyük sürpriz! Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mustang fiyatlarına yüksek zam geldi!
Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL? Ağustos 2023 Renault fiyat listesi vatandaşları şaşırttı! Clio, Taliant, Megane Sedan-Elektrikli, Zoe, Austral fiyatları kaç TL?
Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu? Ağustos 2023 Dacia fiyat listesi evlere şenlik: Sandero, Sandero Stepway, Spring, Jogger ve Duster fiyatları kaç TL oldu?
Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para? Ağustos 2023 Honda sıfır araba ve motosiklet fiyat listesi şok geçirtti! Civic, HRV, Accord, CRV, Type R fiyatları kaç para?
Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı Az Önce Tebliğ Edildi! 1999 Öncesi Sigortası Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olma Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!