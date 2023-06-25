Ziraat Bankası piyasanın 3'te biri fiyatına ev satıyor! 12.420 TL peşinatla 3+1 konut alablirsiniz!

12.420 TL peşinatla alablirsiniz! Ziraat Bankası piyasanın 3'te biri fiyatına ev satıyor- Doların piyasanın beklentisinin altında kalmasıyla birlikte tekrar yükselişe geçmesi, önümüzdeki günlerde birçok ürün ve hizmette fiyat artışlarının yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu durumda, asgari ücretin açlık sınırının altında kalabileceği ve ev ve kira fiyatlarında büyük artışların olabileceği öngörüsü gündeme gelmektedir.

Ziraat Bankası, uygun fiyatlarla gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli satışlar gerçekleştirmektedir. Konutlar, işyerleri ve arsalar, ihale usulüne uygun olarak satışa sunulurken, bazı gayrimenkuller ise kredi imkanıyla satın alınabilmektedir.

3+1 Konut 207 Bin TL'den Satışta

Ziraat Bankası tarafından yeni satışa çıkarılan 3+1 konut, 207 bin TL başlangıç fiyatıyla ihaleye sunulmuştur. Artık vatandaşlar, bu satışlara internet üzerinden online olarak da teklif verebilmektedir. Teklif vermek için ilanda belirtilen teminat tutarının hesaba yatırılması gerekmektedir. Teminatın yatırılmasıyla birlikte, ilandaki gayrimenkule resmi olarak teklif verilmiş olunmaktadır.

Söz konusu konut, 3+1 olarak satışa sunulurken, ilanda krediye uygun olduğu da belirtilmektedir. İhaleyi kazananlar, banka ile iletişime geçerek konut kredisi kullanma imkanına sahiptir. Kredi kullanımı için belirli şartlar sunulmaktadır. Daha detaylı bilgi için Ziraat Bankası şubeleriyle iletişime geçilebilir.

Konut Bilgileri ve Özellikleri