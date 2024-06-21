Ziraat Bankası Öğrencilere Müjde Verdi! 1000 TL Ödenecek! Kampanya Detayları Bugün Açıklandı!

Ziraat Bankası Öğrencilere Müjde Verdi! 1000 TL Ödenecek! Kampanya Detayları Bugün Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 09:03

Ziraat Bankası, eğitim sektöründe öğrencilere yönelik yeni ve avantajlı bir kampanya başlattı. Online Dil Okulu’na kayıt yaptıran öğrencilere bin TL Bankkart Lira hediye edileceği duyuruldu. Bu kampanya ile öğrenciler, eğitim masraflarını daha erişilebilir hale getirebilecekler. Kampanya, 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak ve bu süreç içinde yapılan alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilecek.

Kampanya Detayları

Ziraat Bankası, kampanyadan faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru sürecini oldukça basit hale getirdi. Online Dil Okulu’na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Online Dil Okulu başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvuru sonrasında, Online Dil Okulu eğitim danışmanları başvuru sahiplerini bilgilendirerek satın alma işlemleri için yönlendirme yapacak.

Başvuru Süreci

  1. Başvuru Formunu Doldurun: Öğrenciler, kampanyadan yararlanmak için Online Dil Okulu başvuru formunu doldurmalıdır.
  2. Eğitim Danışmanlarıyla İletişim: Başvuru sonrasında, eğitim danışmanları öğrencilere ulaşarak detaylı bilgi verecek ve satın alma işlemleri için yönlendirme yapacaktır.
  3. Eğitim Paketi Satın Alma: Kampanya kapsamında öğrenciler, Bankkart ile Online Dil Okulu’nda sunulan 6 Kur İngilizce Eğitim + 12 Ay Konuşma Kulübü eğitim paketine 9.995 TL ödeyerek kayıt yaptırabilecekler.

Kampanya Şartları

  • Kampanya dönemi boyunca her bir müşteri sadece bir defa ve maksimum bin TL Bankkart Lira kazanabilecektir.
  • Kazanılan Bankkart Liraları, işlem sonrasında anında kartlara aktarılacak ve Bankkart anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilecektir.
  • Kampanya 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacaktır ve bu süreç içinde yapılan alışverişler kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

Öğrencilere Sağlanan Avantajlar

Ziraat Bankası, bu kampanya ile öğrencilere eğitim süreçlerinde destek olmayı hedefliyor. 1000 TL Bankkart Lira hediye ile öğrenciler, eğitim masraflarını hafifletebilir ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir fırsat elde edebilirler. Kampanya sayesinde, öğrenciler hem kaliteli bir İngilizce eğitimi alabilecek hem de Bankkart Lira ile ekonomik açıdan rahatlayacaklar.

Eğitim Paketi İçeriği

Kampanya kapsamında sunulan eğitim paketi, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak. 6 Kur İngilizce Eğitim ve 12 Ay Konuşma Kulübü eğitimi, öğrencilerin hem dil bilgisi hem de konuşma yeteneklerini artıracak.

  1. 6 Kur İngilizce Eğitim: Temel seviyeden ileri seviyeye kadar kapsamlı İngilizce eğitimi.
  2. 12 Ay Konuşma Kulübü: Öğrencilerin pratik yapmalarını sağlayacak konuşma kulübü oturumları.

Ziraat Bankası’nın Online Dil Okulu kampanyası, öğrencilere eğitim süreçlerinde büyük bir destek sağlıyor. 1000 TL Bankkart Lira hediye kampanyası ile öğrenciler, eğitim masraflarını daha erişilebilir hale getirirken, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli bir avantaj elde ediyorlar. Bu fırsatı kaçırmamak için 31 Temmuz’a kadar başvuru yapabilirsiniz. Öğrenciler için sunulan bu avantajlı kampanya ile, hem eğitim hem de ekonomik açıdan destek sağlanarak, daha başarılı bir geleceğe adım atılabilir.

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