Ziraat Bankası KOBİ'lere Kredi Desteği İle İşletmeleri Destekliyor

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra 20 ilde faaliyet gösteren KOBİ'ler, Ziraat Bankası'nın 1,5 milyon lira kredi desteği fırsatından yararlanabilecekler.

KOSGEB İş Birliği

Ziraat Bankası, bu kredi desteğini sağlarken Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği yapmaktadır. KOSGEB, bu program kapsamında kredi faizlerinin tamamını veya bir kısmını karşılayarak KOBİ'lere finansal destek sağlayacak. Bu iş birliği sayesinde KOBİ'ler daha düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile kredi kullanabilecekler.

Kredi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere sunduğu kredi desteği belirli şartlara tabi tutulmuştur. Bu şartlardan en önemlisi, işletmelerin en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteciyi istihdam etmesidir. Bu şartın amacı, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ve uluslararası koruma sağlanan diğer mültecilere iş fırsatları yaratmaktır. Ayrıca, bu krediye başvuracak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir. İşletmelerin çalışan sayısı 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 250 milyon lirayı geçmemelidir.

Destek Verilecek İller ve Sektörler

Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere kredi desteği, belirli illerdeki işletmelere yöneliktir. Bu iller şunlardır: Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa. Bu illerde faaliyet gösteren KOBİ'ler, imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme, danışmanlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlarsa bu krediye başvurabilirler.

Başvuru Süreci

1. Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere kredi desteği için başvuru süreci oldukça basittir. İşletmeler, öncelikle KOSGEB'in resmi web sitesinde bulunan ilgili başvuru formunu doldurarak kredi talebinde bulunmalıdır. Daha sonra Ziraat Bankası'nın şubelerine giderek kredi başvurusunu tamamlayabilirler. Başvuru onaylandığında, işletmeler kredi sözleşmesini imzalayarak krediyi kullanabilirler. Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere yönelik sunduğu bu kredi desteği, işletmelerin büyümesine ve yeni istihdam olanakları yaratmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış önemli bir fırsattır. Bu desteği sağlayan kurumlar olan Ziraat Bankası ve KOSGEB, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedeflemektedirler. Bu nedenle, KOBİ sahipleri ve girişimciler için bu kredi fırsatını yakından takip etmek ve başvurularını zamanında yapmak önemlidir. Unutmayın ki bu tür destekler, işletmelerin büyümesine ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkılar sağlayabilir. Kredi Miktarı: Ziraat Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 1,5 milyon lira kredi desteği sağlayacak.

2. İş Birliği: Bu kredi desteği, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile iş birliği içinde verilecek. KOSGEB, kredi faizinin tamamının veya bir bölümünün karşılanmasını sağlayacak, bu sayede KOBİ'ler daha uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile finansman imkanına sahip olacaklar.

3. Başvuru Şartları: KOBİ'lerin bu kredi desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

İşletmenin en az bir Suriyeli veya koruma altındaki bir mülteciyi çalıştırması gerekmektedir.

İşletmenin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

İşletmenin 250 kişiden az çalışanı olmalıdır.

İşletmenin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 250 milyon lirayı aşmamalıdır.