ZİRAAT BANKASI hesabı olanlara para iadesi olacak! Bankadan açıklama geldi!

Bankkart sahiplerine özel bir kampanya ile Digiturk Sporun Yıldızı Paketi, yeni üyeliklerde aylık 329 TL yerine 279 TL olarak sunuluyor. Üstelik, kampanya kapsamında 850 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Bu fırsat, 5 Ağustos - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli ve yeni üyelik başvuruları sadece beIN CONNECT’in web sitesi üzerinden veya 0212 473 73 73 numaralı telefon hattı aracılığıyla yapılabiliyor.

Kampanya, Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özelliklerini kullanan yeni üyeler için geçerli olup, iç kurulum ve aktivasyon tamamen ücretsiz. Toplamda 3.348 TL olan paket ücreti, 12 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Kazanılan Bankkart Liralar, 1 Kasım 2024 tarihinde yüklenecek ve tüm Bankkart Üye İşyerlerinde kullanılabilecek.

Başvuru sırasında kampanyadan yararlanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Kampanya, sadece bireysel ve kurumsal Bankkart sahipleri için geçerli olup, her müşteri yalnızca bir kez yararlanabilir.