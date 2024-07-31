Ziraat Bankası Hesabı Olanlara Duyuru Geldi, 7 Gün İçinde Başvuru Yapanlara DESTEKLER Hızlı Verilecek!

Ziraat Bankası Hesabı Olanlara Duyuru Geldi, 7 Gün İçinde Başvuru Yapanlara DESTEKLER Hızlı Verilecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 13:02

Ziraat Bankası, akşam saatlerinde yaptığı duyuruyla vatandaşlara hızlı kredi fırsatı sundu. Kamu bankaları arasında en çok tercih edilen Ziraat Bankası, maaş müşterilerine özel düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. 7 gün sürecek kampanya kapsamında, başvurularını bu süre içinde yapanlar, 36 aya varan vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi alabilecekler.

Başvurular Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapıldığında, kredi sonuçları sadece 5 dakika içinde öğrenilebilecek. Gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilirken, bu tutarın üzerindeki kredilerde gelir belgesi talep ediliyor. İlgilenenler, %1.61 faiz oranlarından yararlanmak için acele etmeli!

Kampanya, Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden yapılan başvurular için geçerli ve sadece 7 gün sürecek. Bu süre içinde başvuruda bulunanlar, avantajlı faiz oranlarıyla kredilerini hızlı bir şekilde alabilirler. Başvurular, 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz işlem yapabilme olanağı sunarken, bu tutarın üzerindeki krediler için gelir belgesi gerekecek. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Kampanya detayları ve başvuru için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

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