Ziraat bankası hesabı olanlara duyuru: 10 Temmuz sonrasında 10.000 TL ek ödeme EMEKLİLERE verilecek

Ziraat bankası hesabı olanlara duyuru: 10 Temmuz sonrasında 10.000 TL ek ödeme EMEKLİLERE verilecek
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-07-2024 14:52

Emekli maaşlarını alanlar için son dakika haberi geldi. Emekliye ek ödeme olarak 10 bin TL ödeneceği açıklandı. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi notunuza ve kredi sicilinize göre uygun faizlerle ödemeler verilecek. Acil para ihtiyacı olan tüm emeklilere ek ödeme olarak 10 bin TL nakit avans olarak verilecektir. 

Emekli maaşlarını alanlar bu nakit kampanyasından faydalanmak için başvurularını hızlı bir şekilde yapacaklardır. Kredi alacak kişiler uygun faizlerle hemen işlem yapacak ve bu işlem sonucunuza göre kredinizi kullanacaksınız. Maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, emekli maaşlarınızı aldığınız banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceksiniz. Acil kredi isteyen her vatandaş, maaş aldıkları şubeler üzerinden kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ 

Ziraat bankası emekli kredisi sadece 10 bin TL değil daha yüksek limitlerde verilmektedir. 10 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler acil para ihtiyaçlarında hemen işlem yaparak bu kredileri kullanırlar. Ancak daha yüksek limitlerdeki kredilerde banka değerlendirmeye alır ve sizlerin maaşlarına göre kredi vermektedir.

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