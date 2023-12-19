Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! 2 gün içinde işlem yapın!

Ziraat Bankası üzerinde Banka hesabı olan tüm bireysel müşteriler için yapılan yeni duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 2 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılma olanağı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzda hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilecek ve ihtiyacınızın olması durumunda da işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisini Ziraat Bankası tarafından düşük faiz oranları ile birlikte alabileceksiniz.

Banka hesabına ödeme...

Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu yeni Kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi destek ödemelerinden faydalanabilmeleri için bireysel tüketici kredisi kampanyası başlattı. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde halledebilecek.

Mobil uygulama ile kolay başvuru...

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların acil ihtiyacı olması durumunda hemen aynı gün içinde kredi işlemleri gerçekleştiriliyor ve nakit kredi ödemeleri vatandaşların hesabına 36 ay vadeli olarak yatırılmaktadır. 50.000 TL ve üzerinde de kredilerde yardımcı olacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde sonuç verirken nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde ödemelerini hızlı bir şekilde Ziraat mobil uygulaması üzerinden sadece 50.000 TL'ye kadar gelir belgesi olarak alabileceğini açıkladı.