Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank Vatandaşlar İçin 50000 TL Hazırladı

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank Vatandaşlar İçin 50000 TL Hazırladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 14:22

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 50.000 TL nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşları için bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılmaları halinde uygun faizlerle bu kredileri 36 ay vadeli ödeme olarak hesaplara yatırmaktadır. 3 dev banka tarafından başlatılan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit kredi hizmetinde faydalanmak istiyorsa aynı gün içinde hesabına bu ödemeler yapılmaktadır.

3 bankadan kredi açıklaması...

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına Banka hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı kullanarak 7 gün 24 saat Kredi alabileceği bir kampanya hazırlanmıştır. Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank düşük faiz oranları ile birlikte 18 yaş üzerinde olan her vatandaş için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerinde gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi alma imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile birlikte krediye imkanı sağlarken Garanti Bankası ve Akbank SMS ile hem de internet bankacılığı üzerinden kredi vermektedir. 3 bankadan da bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. 1400 ve üzerinde kredi puanı olan her vatandaş ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içinde kredi ödemesi alabiliyor. 

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