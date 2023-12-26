Ziraat bankası duyurdu! 90.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi 2 gün sürecek!

Türkiye genelinde milyonlarca müşterisiyle öne çıkan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi taleplerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Finansman ihtiyacı olan müşterilere özel avantajlar sunan bu kampanya, Ziraat Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 3 ay taksit erteleme imkanı sunmaktadır. Bu özel fırsat, kredi kullanan müşterilere ödemelerine 3 ay ara verme imkanı tanıyarak bütçe planlamalarına esneklik katmaktadır. Taksitlerini ertelemek istemeyenler ise standart ödeme planıyla devam edebilirler.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında uyguladığı aylık yüzde 3,95 faiz oranı, müşterilere uygun kredi imkanları sunmaktadır. Diğer bankalarla karşılaştırıldığında, Ziraat Bankası'nın rekabetçi faiz oranları, ihtiyaç kredisi kullanacak olanları cezbetmeye devam etmektedir.

Müşteriler, kredi limitlerine bağlı olarak vade sürelerini seçebilmektedir. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar vade seçeneği bulunurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde en fazla 24 ay vade uygulanabilmektedir. 100.000 TL üzeri kredi taleplerinde ise vade süresi en fazla 12 aya kadar düşmektedir.