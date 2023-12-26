Ziraat bankası duyurdu! 90.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi 2 gün sürecek!

Ziraat bankası duyurdu! 90.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi 2 gün sürecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 18:50

Türkiye genelinde milyonlarca müşterisiyle öne çıkan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi taleplerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Finansman ihtiyacı olan müşterilere özel avantajlar sunan bu kampanya, Ziraat Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 3 ay taksit erteleme imkanı sunmaktadır. Bu özel fırsat, kredi kullanan müşterilere ödemelerine 3 ay ara verme imkanı tanıyarak bütçe planlamalarına esneklik katmaktadır. Taksitlerini ertelemek istemeyenler ise standart ödeme planıyla devam edebilirler.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında uyguladığı aylık yüzde 3,95 faiz oranı, müşterilere uygun kredi imkanları sunmaktadır. Diğer bankalarla karşılaştırıldığında, Ziraat Bankası'nın rekabetçi faiz oranları, ihtiyaç kredisi kullanacak olanları cezbetmeye devam etmektedir.

Müşteriler, kredi limitlerine bağlı olarak vade sürelerini seçebilmektedir. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar vade seçeneği bulunurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde en fazla 24 ay vade uygulanabilmektedir. 100.000 TL üzeri kredi taleplerinde ise vade süresi en fazla 12 aya kadar düşmektedir.

Benzer Haberler
Kredi kartı kullananlar için duyuru yapıldı! Son dakika! Artık taksit olmayacak mı? Kredi kartı kullananlar için duyuru yapıldı! Son dakika! Artık taksit olmayacak mı?
Asgari ücret belli oldu son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi 1000 TL zam geldi Asgari ücret belli oldu son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi 1000 TL zam geldi
Yapı kredi bankası BORÇ kapatma kredisi başlattı! 18 Yaş üzeri 3 gün süreniz kaldı Yapı kredi bankası BORÇ kapatma kredisi başlattı! 18 Yaş üzeri 3 gün süreniz kaldı
Bankadan EYT Emeklisine Zamlı Promosyon! Bankadan EYT Emeklisine Zamlı Promosyon!
Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi! Bağkuru Olanlara Düşük Primden Emeklilik Düzenlemesi!
Emekliler 2 Gün Sonra Ödeme Alacak! 5 Milyon Emekli Bekliyor! Emekliler 2 Gün Sonra Ödeme Alacak! 5 Milyon Emekli Bekliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"