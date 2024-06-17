Ziraat bankası duyurdu! 70.000 TL'ye kadar ödeme verilecek! 

Ziraat bankası duyurdu! 70.000 TL'ye kadar ödeme verilecek! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2024 22:06

Ziraat bankası 70 bin TL'ye kadar nakit ödeme vereceğini açıkladı. Banka kredi şartlarına uygun olarak hemen ödeme yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak olan kişiler bu kredileri ay sonuna kadar bugünden itibaren başvuru yaparak alabileceklerdir. Ziraat bankası üzerinden kredi almak için başvuru yapmak isteyenlere banka hızlı ve anında sonuç vermektedir. 

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI 

Ziraat bankası emekli ve sigortalı olarak en az 6 aydır çalışan kişilere uygun kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Başvuru yapmak için banka şubelerinden işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes bu kredilerden yararlanacaktır. 24 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz ve bu kredileri uygun faizlerle Ziraat bankası üzerinden alacaksınız. 

EMEKLİYE KREDİ 

Emekli maaşlarını Ziraat bankası üzerinden alanlarda, maaşlarına göre bu kredileri çekebileceklerdir. 24 ay vadeli emekli kredisi için banka şubelerine gidebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. 

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