Ziraat bankası duyurdu: 15 bin 500 TL ödeme verilecek

Ziraat bankası duyurdu: 15 bin 500 TL ödeme verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 21:27

Ziraat Bankası, müşterilerine maliyet açısından avantajlı bir fırsat sunarak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Bu önemli kampanya, finansal ihtiyaçlarını uygun koşullar altında karşılamak isteyen müşterilere özel fırsatlar sunuyor. Resmi bir açıklama ile duyurulan kampanya, banka hesabı olan müşterilere belirli bir süre içinde başvurmaları halinde özel kredi imkanları sağlıyor.

Kredi Kampanyası Detayları

Ziraat Bankası, kampanya kapsamında müşterilere 15500 Türk Lirası değerinde düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Bu avantajlı krediye başvurabilmek için müşterilerin önümüzdeki 3 gün içinde internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanyanın bir diğer avantajı ise ek belgelerin talep edilmemesi; kefil veya gelir belgesi gibi ek belgeler olmadan başvuru süreci kolaylaşıyor. Ayrıca, internet bankacılığı dışında, müşteriler en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de başvuru yapabilirler.

Online Bankacılık Hizmeti ve Şifre Alma

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, bankanın online bankacılık hizmetine katılarak özel bir şifre alabilirler. Bu sayede kredi ödeme planlarını kontrol etmek ve yönetmek daha da kolaylaşıyor. Uygun görülen müşterilere, kredi ödemelerine 3 ay sonra başlama ve 36 aya kadar taksitlendirme seçeneği sunuluyor.

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Bu avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak için müşterilerin 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca, kredi puanlarının en düşük 1100 seviyesinde olması şartı bulunmaktadır. Daha düşük puanlı müşteriler için ise maaş hesabı sahibi olma veya emekli olma şartı getirilmiştir.

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