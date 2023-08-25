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Ziraat Bankası borçları kapatıyor! Bütün borçları kapatacak ve tek sefere mahsus nakit verecek!

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşları sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Bu özel kampanya ile emekli vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi fırsatından yararlanabilecekler

Ziraat Bankası borçları kapatıyor! Bütün borçları kapatacak ve tek sefere mahsus nakit verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 10:54

Bütün borçları kapatacak ve tek sefere mahsus nakit verecek! Ziraat Bankası borçları kapatıyor- Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşları sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Bu özel kampanya ile emekli vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi fırsatından yararlanabilecekler. Banka, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu kampanyada, başvuruda bulunan emeklilere 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağını belirtti. Ayrıca, başvuranlar 3 ay ertelemeli ödeme seçeneğinden de faydalanabilecekler.

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunulan bu kampanya için çeşitli başvuru yöntemleri sunuyor. Emekli vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kolayca başvuruda bulunabilirler. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından, banka işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırarak emeklilere gerekli desteği sağlamaktadır.

Özellikle emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere yönelik sunulan bu hizmet, nakit kredi ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Banka, sadece 3 dakika içinde emeklilere ihtiyaç kredisi ödemesini gerçekleştirme imkanı sunarak finansal ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamanın önünü açıyor. Ziraat Bankası, emekli vatandaşların taleplerine hızlı bir yanıt vererek onların finansal güvencelerini sağlama amacını güdüyor.

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu kampanya, emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Borç kapatma kredisi ve ödeme ertelemesi gibi avantajlarla birlikte, emeklilerin maddi yükünü hafifletmek ve ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, emekli vatandaşların finansal konulardaki ihtiyaçlarına çözüm sunarak onların yaşamlarını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

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