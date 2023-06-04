Ziraat Bankası bombayı sabah patlattı! Faizsiz 350 bin TL kredi müjdesi! Başvuranlar geri ödemesini 12 ay sonra yapacak

Faizsiz 350 bin TL kredi müjdesi! Başvuranlar geri ödemesini 12 ay sonra yapacak. Ziraat Bankası bombayı sabah patlattı- Türkiye'nin köklü ve tanınmış bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine ayrıcalıklı bir kredi imkanı sunmaktadır. 'Köye Dönüş' adı altındaki kampanya kapsamında başvuran müşteriler, 350.000 TL tutarındaki krediye kolaylıkla erişebilecekler.

'Köye Dönüş' Kredisi

Ziraat Bankası, 'Köye Dönüş' adıyla müşterilerine 12 ay erteleme ve 84 ay vade imkanıyla faizsiz 350.000 TL kredi sunmaktadır. Kampanya detayları, özellikle acil finansman ihtiyacı olan bireyler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

Kime Veriliyor? Kampanya Detayları Neler?

Geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde yaşanan pandemi dönemi ve sonrasında, vatandaşlar kırsal bölgelere yönelik göç eğilimi göstermeye başlamıştır. Deprem felaketi gibi olaylar da bu göçleri artırmıştır. Vatandaşlar, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle kırsal alanları tercih etme eğilimindedir.

Uzman Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ülke ekonomisine kırsal alanları değerlendirerek katkı sağlamak isteyen kişilere Ziraat Bankası, 'Uzman Eller Projesi' ile destek vermektedir. Bu proje kapsamında tarım ve hayvancılık bölümlerinden mezun olanlar, 250.000 TL hibe desteğinden faydalanma imkanına sahiptir.

Köye Dönüş Kredisi Başladı

Uzman Eller Projesi'nin yanı sıra banka, belirlediği illerde kırsal alanlarda yaşamak isteyen başvuru sahiplerine 84 ay vadeli, 12 ay erteleme imkanıyla faizsiz olarak 350.000 TL kredi sunmaktadır. Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak için Ziraat Bankası'na başvuruda bulunmanız yeterlidir. Kampanya detaylarına bankanın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.