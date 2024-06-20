Ziraat Bankası Bir BOMBA Patlatıyor! 18 Yaş Üzerinde Olanlara 18000 TL'ye Kadar Belgesiz Ödeme Yapacak

Ziraat bankası yeni bir nakit kampanyası ile gündeme geldi. 18000 TL'ye kadar nakit kredi almak isteyenlere 18 yaş üzerinde olması durumunda, kredi notuna bakarak 36 ay vadeye kadar kredi verecektir. 18000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredilerden faydalanacaklardır. Nakit kredi almak için başvurunuzu yaptıktan hemen sonra kredi notunuza ve kredi sicilinize göre ödeme alabileceksiniz. Acil para isteyenler bu nakit kredi ile hemen aynı gün içinde nakit kredi kullanacaklardır.

ZİRAAT BANKASI 18000 TL KREDİ KAMPANYASI

Ziraat bankası 18 bin TL kredi başvurusu için uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Kredi almak isteyenler 18000 TL kredi için başvuru yapabileceklerdir. Acil para ihtiyacınıza göre ödemeler hızlı ve anında olacaktır. 18000 TL kredi için şartlara uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hesaplarında görecektir.

Kredi notunuza ve kredi sicilinize uygun olarak verilecek bu kredilerde acil para ihtiyacınıza göre banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesinden "Online" kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekliler ve sigortalı olarak çalışan kişiler daha yüksek limitlerde kredi istiyorsa, kredi başvuru evrakları ile birlikte bankaya gidebilirler.