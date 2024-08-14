Ziraat Bankası Bankkart kullananlar hemen baksın: Yarın bitecek

Ziraat Bankası, sürücülere yönelik yeni bir akaryakıt kampanyası başlattı. 1 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bankkart’ınızla Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişinize 240 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya cep telefonunuzdan PO yazıp 4757’ye SMS göndermeniz yeterli. Kazandığınız Bankkart Liralar 22 Ağustos 2024’te hesabınıza yüklenecek ve 22 Eylül 2024’e kadar geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için Petrol Ofisi istasyonlarındaki Bankkart POS’larını kullanmayı unutmayın!

Detaylı bilgi ve katılım koşulları için Ziraat Bankası'nın resmi kanallarını ziyaret edin. Fırsatı kaçırmayın!