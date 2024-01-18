Ziraat Bankası, Bankamatik Kartı Sahiplerine Müjdeli Haber: 50.000 TL'ye Kadar Devlet Destekli Kredi Kampanyası Başladı!

Ziraat Bankası, bankamatik kartı bulunan vatandaşları sevindirecek bir kampanyayla karşımıza çıkıyor! Yeni başlatılan bu özel kampanya ile Ziraat Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar devlet destekli kredi imkanı sunuyor. Emekli olanlar ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışanlar için özel fırsatlar sunan banka, en düşük faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı tanıyor. Peki, bu avantajlı kredi kampanyasından nasıl yararlanabilirsiniz?

Emekli ve Sigortalılara Özel Fırsatlar

Ziraat Bankası, kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilere ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışanlara özel avantajlar sunuyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi almak istiyorsanız, maaş hesabınıza göre kredi almanız gerekiyor. Bu sayede ödemeleriniz daha kolay ve düzenli bir şekilde gerçekleşiyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak için 1100 ve üzerinde kredi puanına sahip olmanız gerekiyor. Ancak endişelenmeyin, çünkü banka, aynı gün içinde ödeme yapacağı bir kredi paketi hazırladı. Ayrıca 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle, ödemelerinizi daha esnek bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Mobil ile Hızlı Başvuru

Ziraat Bankası, müşterilerine en hızlı ve kolay şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. En yakın banka şubesine gitmeden, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuruda bulunabilir ve düşük faizli kredi avantajlarından faydalanabilirsiniz.