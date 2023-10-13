Ziraat Bankası bankadan maaş alan vatandaşlara açıklama yaptı

Banka, kendi müşterilerine özel olarak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bu özel kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunarak finansal destek arayan herkes için bir kapı açıyor.

Kimler Başvurabilir?

Ziraat Bankası'nın bu kredi kampanyası, hem emekli maaşı alan vatandaşlar hem de sigortalı olarak çalışan kişiler için geçerlidir. Kredi başvurusu yapabilmek için öncelikle Ziraat Bankası müşterisi olmanız gerekmektedir. Ayrıca, bankanın kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz.

Özel Faiz Oranları

Ziraat Bankası, bu kampanya kapsamında düşük faiz oranları sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamak için elinizden geleni yapıyor. Düşük maliyetli krediler, geri ödeme sürecini daha kolay hale getirir.

Uzun Vadeli Kredi Seçenekleri

Kampanya dahilinde sunulan ihtiyaç kredileri, 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Bu uzun vadeli seçenek, ödemelerinizi düşük tutarak bütçenizi rahatlatabilir.

Taksit Erteleme İmkanı

Ziraat Bankası'nın öne çıkan bir diğer avantajı ise ilk taksitinizi 3 ay erteleyebilme fırsatıdır. Bu, kredi çektiğinizde maddi anlamda rahatlamanıza yardımcı olur.

Başvuru Yöntemleri

Ziraat Bankası, başvuru sürecini müşterileri için son derece kolay hale getirmiştir. Başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz:

Banka Şubeleri

Ziraat Bankası şubeleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Bu sayede size uygun bir zaman diliminde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubesine giderek yetkililere başvurunuzu iletebilirsiniz.

Resmi İnternet Sitesi

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden de 7 gün 24 saat boyunca kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sitede bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra cep telefonunuza gelecek olan mesajla, başvurunuzun onay durumunu öğrenebilirsiniz.

Diğer Borçları Kapatma İmkanı

Eğer başka bankalardan kredi veya kredi kartı borçlarınız varsa, Ziraat Bankası bu kredi fırsatıyla bu borçları kapatarak finansal durumunuzu düzeltebilirsiniz. Daha düşük faiz oranları ve uzun vadeli kredilerle, borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.