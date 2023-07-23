Ziraat Bankası banka yada kredi kartı olanlar dikkat! 31 Temmuz'a kadar süreniz var

Banka tarafından yapılan bu duyuruda Bankkartınızın banka kartı özelliği ya da kredi kartı özelliği ile Hepsiburada seyahat.com'dan bir defa yapacağınız 1500 TL ve üzeri uçak bileti almanıza 150 TL Bankkart lira verileceği ifade edildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyurunun devamında kampanyanın 31 Temmuz'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Ziraat Bankası'ndan Hediye Edilecek

Bu kampanyaya Bankkart mobil uygulamasından mesaj yöntemi ile yapılabilecektir. Ayrıca bu kampanyaya bankkart.com.tr web sitesinden de katılım sağlanabileceği belirtilen duyurunun devamında mesaj yöntemi ile bu kampanyaya katılım yapılabilmesi için bankada kayıtlı olan cep telefonunuzdan HBseyahat yazıp 4757'ye mesaj gönderilebileceği de ifade edildi.

Banka tarafından yapılan duyuruda bu “kampanyadan yararlanılabilmesi için kampanyaya katılım yapılması gerekmektedir. Kampanyaya hiçbir kanal üzerinden katılmayan müşteriler Bankkart lira kazanamayacaklardır. Bankkart pos cihazlarından yapılan işlemler sonrasında Bankkart lira kazanılabilecek. Bankkart pos cihazlarından yapılmayan işlemler kampanyaya dahil olmayacaktır.

Ziraat Bankası Kampanya Ayrıntıları

Kampanya dahilinde kazanılmış olan Bankkart liralar 11 Ağustos 2023 tarihinde Bankkartınıza aktarılacaktır. Hediye verilen Bankkart liraların son kullanım süresi ise 31 Ağustos 2023'tür. Kullanımı olmayan Bliralar 1 Eylül 2023 tarihinde banka tarafından geri alınacaktır.

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart liralar Bankkart anlaşmalı olan üye iş yerlerinden ya da Bankkart lira ile öde imkanı verilen yerlerde kullanılabilir. Bir müşteri Bankkart lira kampanyasından en fazla bir kez yararlanabilecek olup kampanyanın geçerlilik süresince en fazla kazanılacak Bankkart lira tutarı 150 TL’dır. İlave kartlar ile gerçekleştirilen harcamalar asıl kart sahibi olan müşterinin yapmış olduğu alışverişlerine dahil edilecektir.

Bu kampanyaya Bankkart genç, Bankkart başak ve Bankkart, kartları ile gerçekleştirilen işlemler dahil olacaktır. Yapmış olduğu işlemde kazanılan banka liralar yapılan işlemin geçerliliği söz konusu olduğunda geri alınacaktır.

Ziraat Bankasından Bankkart Lira Kampanyası

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası duyurusunu yaptığı kampanyalar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen Ziraat Bankkartlılar bankanın talep etmiş olduğu koşulları yerine getirmeleri durumunda bu kampanyadan Bankkart lira kazanabilme hakkına sahip olabilecekler.

1.500 TL tutarında uçak bileti alanlara 150 TL Bankkart lira hediye. Bankkartınızın banka kartı özelliği ya da kredi kartı özelliği ile Hepsiburada seyahat.com'dan uçak bileti alışverişinize Ziraat Bankası'ndan 150 TL Bankkart lira hediye kazanmak mümkün olacak. Bu kampanyaya katılım sağlamak isteyenler için son günün 31 Temmuz olduğu banka tarafından duyuruldu. 150 TL Bankkart lira kampanyasına mesaj ile katılım yapılabilir.

Bu kampanyadan Bankkart lira kazanılabilmesi için kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanya dahilinde Ziraat Bankası tarafından kazanılan Bankkart liralar 11 Ağustos itibarıyla Bankkartınıza aktarılacaktır. Hediye olarak verilen Bankkart liraların son geçerlilik süresi ise 31 Ağustos 2023'tür. Herhangi bir şekilde kullanımı söz konusu olmayan Bankkart liralar 1 Eylül itibariyle geri alınacaktır. Bankkart liralarınızı anlaşmalı üye iş yerlerinde ya da Bankkart lira öde özelliği ile kullanılması mümkündür. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler kampanyadan en fazla kazanabileceği Bankkart lira miktarı 150 TL'dir. İlave kart ile yapılan bütün alışverişler asıl kart sahibi olan müşterilerin yapmış olduğu alışverişlerine dahildir. Bu kampanyada alışveriş sonrası kazanılan Bankakart liralar yapılan işlemin iade ve iptal edilmesi halinde hediye olarak kazanılan Bankkart liralar geri alınacaktır.