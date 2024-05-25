Ziraat Bankası BANKA Hesabı Olanlar Dikkat! 5 Gün İçinde 55000 TL Ödeme Başladı!  

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara duyuru paylaştı. Ziraat Bankası hesabı olan her vatandaş 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak 55.000 tl kredi alabilecek. Ziraat Bankası hesabı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanacak olan kişilerin kredi puanına uygun olması durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapabilecek. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte işlemlerinizi bankanın mobil uygulaması üzerinden hemen yapabilir ve onaylanan kredi tutarını kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması şartı ile kredi alabileceğini bilmesi gerekiyor. Ziraat Bankası emekli kredisi adı altında verilecek olan kredilerde maaşınızın belirli katlarına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.