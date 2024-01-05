Ziraat bankası banka hesabı olanlar dikkat: 3-5 gün içinde işlem yapmazsanız...

Ziraat bankası yaptığı yeni açıklama ile birlikte, 3 gün içinde başvuru yapmanızı istiyor. Eğer bu bankada hesabınız varsa ve hesabınızı düzenli olarak kullanıyorsanız, başvuru yapacak olan kişiler, bu kredileri düşük faizli olarak alacak.

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan bu kredilerde en düşük limit 5000 TL olacak. 5000 TL ve 50.000 TL arasında kredi alacaksanız 36 ay vadeye kadar bu kredinin geri ödemesini yapabileceksiniz. Bu geri ödeme sonrasında kredi almak isteyenler, ilk taksit ödemesini ertelemek isterse de krediyi bankadan hemen hesaplarına yatırabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI MOBİL KREDİ 50.000 TL

Ziraat bankası üzerinden mobil kredi alarak 50 bin TL alabileceksiniz. 31 Ocak tarihine kadar başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak alabileceklerdir. Krediyi hesabınıza atabilecek ve bu hesabı olan kişilere de kredinizi aynı gün içinde kullanacaksınız. Başvurular ayrıca banka şubelerinden de bizzat kendiniz giderek yapabilirsiniz. Ziraat bankası şubelerine giderek başvuru yapacak olan kişilere 50 bin TL kredi aynı gün ödenmektedir. 50 bin TL üzerinde kredi alacaksanız, banka gelir belgesi ile sizlere destek olmaktadır.